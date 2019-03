Soldaten bei der Verbrennung von Drogen in Tijuana. Symbolbild

Quelle: Sashenka Gutierrez/EFE/dpa

Die mexikanische Grenzstadt Tijuana ist einer Rangliste zufolge die gefährlichste Stadt der Welt. In Tijuana habe es 2018 eine Rate von 138,2 Tötungsdelikten je 100.000 Einwohner gegeben, hieß es in einem Bericht der gemeinnützigen Organisation "Bürgerrat für Sicherheit und Strafjustiz".



Auf Platz zwei steht demnach Acapulco, auf dem dritten Platz die venezolanische Hauptstadt Caracas. Zum Vergleich: In Deutschland kamen 2015 auf 100.000 Einwohner 0,8 Tötungsdelikte.