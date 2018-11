Mittelamerikanische Migranten auf dem Weg in die USA. Quelle: Rodrigo Abd/AP/dpa

Mehrere Hundert Migranten aus Mittelamerika haben auf ihrem Weg in die USA die Grenzstadt Tijuana erreicht. Die 357 Menschen kamen in neun Bussen im Nordwesten Mexikos an. Auf der US-Seite der Grenze befindet sich die Stadt San Diego im Bundesstaat Kalifornien.



Der Großteil der Gruppe befindet sich rund 2.400 Kilometer weiter südlich in der mexikanischen Stadt Guadalajara. Die sogenannte Karawane besteht aus rund 5.000 Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador. Ihr Ziel sind die USA.