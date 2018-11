Invasoren nein, Migranten ja – steht auf diesem Plakat einer Demonstrantin gegen unkontrollierte Einwanderung in Tijuana.

Quelle: Tobias Käufer

Nicht nur in Tijuana, sondern in ganz Mexiko scheint derzeit die Stimmung zu kippen. Unterstützten Anwohner der Strecke zu Beginn des Monats im Süden Mexikos noch die Karawane, sinken die Sympathiewerte für sie nun rapide. Laut einer Umfrage der Tageszeitung "El Universal" sehen sieben von zehn Mexikanern die Ankunft der Migranten als negativ, rund die Hälfte befürchtet ein Ansteigen der Kriminalitätsrate. In Tijuana hatte es am vergangenen Wochenende eine Demonstration gegen unkontrollierte Zuwanderung gegeben.



Viele Demonstranten kritisierten den gewaltsamen Übertritt einiger Migranten von Guatemala nach Mexiko als Versuch einer "Invasion". Tijuana selbst meldete zuletzt einen Umsatzrückgang in der für die Stadt so wichtigen Tourismusbranche, zudem sorgt das strengere Grenzmanagement für längere Rückstaus bis in die Stadt hinein.