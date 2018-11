Ein Auffanglager in Tijuana für Migranten aus Mittelamerika

Quelle: Tobias Käufer

Einen besseren Platz hätte Hugo Castro (47) für sein "Café der Undokumentierten" nicht finden können. Wer auf einem der Tische vor dem kleinen hellen Haus am Strand von Tijuana Platz nimmt, hat das riesige Stahlgerüst, das die Stadt im äußersten Nordwesten Mexikos von der Metropolregion San Diego in Kalifornien trennt, direkt im Blick. Hugo Castro ist Direktor der "Angel of Borders" (Engel der Grenzen), eine Nichtregierungsorganisation in Tijuana, die Migranten Unterstützung anbietet.