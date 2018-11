Derweil bereiten sich die Migranten und ihre Unterstützer in Tijuana auf Demonstrationen vor. Aus der kalifornischen Nachbarstadt San Diego soll sich am Sonntag eine "Karawane der Liebe" organisiert von der Nichtregierungsorganisation "Border Angels" (Grenzengel) auf den Weg nach Tijuana machen. Damit sollen vor allem Ressourcen gesammelt werden, um den Migranten vor Ort in Tijuana zu helfen. Anfang Dezember soll es zudem ein Benefizkonzert in Tijuana für die Flüchtlinge geben. Die "Border Angels" kündigten zudem an, den Migranten juristische Unterstützung zukommen zu lassen, damit diese sich auf die Asylverfahren besser vorbereiten können.