US-Außenminister Tillerson in Jordanien. Quelle: Raad Adayleh/AP/dpa

Vor seinem Besuch in Ankara hat US-Außenminister Rex Tillerson auf eine Lösung im Konflikt mit der Türkei gedrungen. Sein Land und die Türkei müssten einen Weg finden, um "in dieselbe Richtung" zu gehen, sagte Tillerson in Jordanien.



Das türkische Militär geht seit Januar gegen die mit den USA verbündete Kurdenmiliz YPG in Nordwestsyrien vor. Die YPG wird von US-Truppen unterstützt. Die Türkei stuft die YPG wegen enger Verbindungen zur kurdischen Arbeiterpartei PKK als terroristisch ein.