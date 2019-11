Um diesen Bedrohungen zu begegnen, veröffentlicht Berners-Lee im Rahmen der UN-Digitalkonferenz IGF in Berlin ein Manifest: Neun Thesen für ein besseres Internet, er nennt es "das Web, das wir wollen". Drei Thesen richten sich an Regierungen. Drei an Bürger. Drei an Unternehmen. "Respektiert die persönlichen Daten der Menschen", lautet eine der Thesen, die sich vor allem an Facebook richten dürfte. Der durch Datenskandale in Misskredit geratene Konzern ist ebenso wie Google auf Berners-Lee zugekommen, um an seinem Manifest mitzuarbeiten.