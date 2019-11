Es ist wichtig, dass es eine gute Überwachung gibt, die vorhandenen Antibiotika richtig eingesetzt werden und das Hygienemanagement funktioniert. Dann nehmen die Resistenzen kaum zu. Tim Eckmanns

Eckmanns: Neue Antibiotika lösen das Problem nicht alleine. Es ist wichtig, dass es eine gute Überwachung gibt, die vorhandenen Antibiotika richtig eingesetzt werden und das Hygienemanagement funktioniert. Dann nehmen die Resistenzen kaum zu. Es gibt auch die Entwicklung, dass Resistenzen zurückgehen, weil die Maßnahmen gut umgesetzt werden. So hat sich der Anteil der hochresistenten Staphylokokken ‎in Deutschland in den letzten zehn Jahren halbiert. Ähnliches ist auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten.



In Ländern mit niedrigem Einkommen sind es zurzeit noch ganz andere Maßnahmen, die notwendig sind: bessere Alphabetisierung, bessere Infrastruktur, mehr Toiletten, sauberes Wasser und ein öffentlich finanziertes Gesundheitswesen. Neue Antibiotika sind also nur ein kleiner Baustein unter vielen notwendigen Maßnahmen.