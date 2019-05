Der abstiegsbedrohte Bundesligist VfB Stuttgart stellt noch vor der Relegation weiter die Weichen für die Zukunft: Tim Walter, bisher Coach des Zweitligisten Holstein Kiel, wird ab der kommenden Saison Trainer bei den Schwaben.



Der 43-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis zum 30.Juni 2021. Walter war vor seiner Station in Kiel im Nachwuchsbereich von Bayern München und des Karlsruher SC tätig. Zuletzt hatten die Stuttgarter in Sven Mislintat einen neuen Sportdirektor verpflichtet. In den Relegationsspielen gegen den Zweitligadritten Union Berlin wird der VfB von Nico Willig betreut.