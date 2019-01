Es waren 21 superglückliche, schöne Jahre Bernhard Guido, Pflegevater

Nach einem misslungenen Schwangerschaftsabbruch führte Tim dennoch 21 Jahre lang in seiner Pflegefamilie in Quakenbrück bei Osnabrück ein glückliches Leben - bis jetzt. Am 4. Januar ist er nach einem kurzen Lungeninfekt gestorben. "Es waren 21 superglückliche, schöne Jahre", sagt Pflegevater Bernhard Guido. Als in der 25. Schwangerschaftswoche bei Tim das Down-Syndrom diagnostiziert wurde, sah sich die Mutter aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, das Kind auszutragen und entschied sich für einen Abbruch. Bei einer Spätabtreibung sterben die Kinder durch Medikamentengaben während der Geburt oder kurz danach - eigentlich.