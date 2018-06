In diesem Jahr steht immerhin eine Frau auf der Liste der Nominierten: Filmemacherin Patty Jenkins, die mit ihrem Film "Wonder Woman" Rekordumsätze einspielte. Außerdem in der engeren Auswahl: Die #MeToo Kampagne. Das Hashtag #MeToo beherrscht seit Wochen die sozialen Medien, seit immer neue Skandale um sexuelle Belästigung und Gewalt in Politik, Medien und Showbusiness für Schlagzeilen sorgen.