Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission. Archivbild

Quelle: Sina Schuldt/dpa

EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans hat Großbritannien gemahnt, beim Brexit den Frieden in Nordirland zu wahren. Eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland sei entscheidend, um neue Gewalt in der früheren Bürgerkriegsregion abzuwenden, sagte Timmermans in Brüssel.



"Wir haben eine kollektive europäische moralische Verantwortung und politische Verantwortung, alles in unserer Macht zu tun, um das Risiko zu vermeiden, dass das wieder passiert", sagte Timmermans.