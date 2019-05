Timmermans: Ich glaube es hat schon eine Wirkung. Wir haben gesehen in den letzten Jahren ist die Unterstützung bei der polnischen Bevölkerung für die EU größer geworden. Man hat immer zu mir gesagt, mach das doch nicht mit Polen, dann gibt es einen Polexit, dann werden sich die Polen gegen die EU kehren. Umgekehrt – die polnische Bevölkerung hat mehr Vertrauen in die EU als in die eigene Regierung heute. Also ich glaube wir müssen Klartext reden. Es gibt Verträge, die müssen beibehalten werden. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Europa dieselben Rechte haben und da muss man auch mit diesen Regierungen Klartext reden. Das ist aber auch eine Aufgabe für andere Regierungen, für Mitgliedsstaaten. Und da mangelt es manchmal an Unterstützung für unsere Arbeit. Ich hab keine Kritik an Deutschland, auch nicht an Frankreich, auch nicht an anderen Mitgliedsstaaten. Aber es gibt auch Mitgliedsstaaten, die fürchten sich davor, dass sie Kritik äußern, denn die glauben dann, wir werden auch unter Kritik stehen. Aber wir schaffen es nur, wenn wir Klartext reden, sagen wir mal, dass sie diese Linie verlassen und wir uns wieder einfach Verträge beibehalten.