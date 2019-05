Nicht immer im Rampenlicht, aber zuverlässig und mit klarer Haltung hat der bärtige Niederländer die Aufgabe des Ersten Vizepräsidenten der EU-Kommission seit November 2014 ausgefüllt. Nun will er an die Spitze der Institution. Als europäischer Spitzenkandidat der Sozialdemokraten tritt er bei den Europawahlen Ende Mai an. Bei dieser Wahl gehe es um "die Seele Europas", sagte Timmermans, als er sich im November der Presse in Brüssel für das Amt präsentierte.



Sein Vater war im diplomatischen Dienst in den Niederlanden. Teile seiner Jugend verbrachte der 1961 in Maastricht geborene Politiker in Frankreich, Belgien, Deutschland und Italien. Danach studierte er Französische Literatur in Nimwegen und Nancy und absolvierte die Diplomatenausbildung im niederländischen Außenministerium. Sieben Sprachen spricht er fließend. Auch Deutsch. Zu diesem Land habe er eine besondere Verbindung; schließlich wuchs er an der deutsch-niederländischen Grenze auf. Seit 2000 ist er mit einer Richterin verheiratet und hat zwei Söhne und zwei Töchter - zwei der Kinder sind aus einer früheren Ehe.



Seine Eltern stammten beide aus einer traditionellen Bergmannsfamilie und waren katholisch. Christliche Werte sind ihm bis heute wichtig - obwohl ihm in seiner Jugend in Rom etwas widerfuhr, über das er erst 2002 mit der Zeitung "NRC Handelsblad" sprach: Als 13-Jähriger wurde er bei den Pfadfindern Opfer sexuellen Missbrauchs. Seine Beziehung zur Religion hat dieses Ereignis zwar erschüttert, aber nicht zerbrochen. Engagiert leitet Timmermans in der EU-Kommission den Austausch mit Religionsvertretern. Zudem machte er den Kampf gegen Antisemitismus in Europa zur Priorität.



Nach seinem Examen begann sich Timmermans politisch zu engagieren; zuerst bei den sozialliberalen "Democraten 66" und ab 1990 bei der sozialdemokratischen "Partij van de Arbeid". Chancengleichheit für alle Teile der Bevölkerung war für ihn immer ein Thema. Er arbeitete in der niederländischen Botschaft in Moskau und für den EU-Kommissar Hans van den Broek von 1994 bis 1995. Drei Jahre später wählten ihn seine Landsleute ins Parlament; 2012 wurde er niederländischer Außenminister und 2014 Erster Vize der EU-Kommission.

Europawahl: Vorstellung des Sozialdemokraten-Spitzenkandidaten