Timmermans: Die haben Recht, dass sie skeptisch sind. Denn bisher ist, was geschehen ist, immer ein bisschen enttäuschend. Wir haben nie erreicht, was wir erreichen wollten. Deshalb wollen wir jetzt ganz präzise vorangehen, dass wir ganz genau angeben, was sich alles ändern muss. Deshalb ist der "Green Deal" auch so breit aufgestellt. Er beschäftigt sich mit allen Themen. Und wir werden Vorschläge machen jetzt in den kommenden Monaten, damit wir zeigen können, dass wir tatsächlich bis zu 50 oder 55 Prozent weniger Ausstoß haben können bis 2030. Ich will aber, dass diese Pläne gut, gut vorbereitet werden, damit wir auch alle Folgen der Pläne einschätzen können, damit die Mitgliedstaat genau wissen, was sie entscheiden, wenn sie etwas entscheiden.