Timmermans appelliert an die Mitgliedstaaten der EU, an den Europäischen Rat und das Parlament, sich in den Streit einzumischen und zu versuchen, Polen von seinem aktuellen Kurs abzubringen. Das sei unglaublich wichtig für die Zukunft: "Ich kann mir eine Europäische Union ohne Polen nicht vorstellen. Aber eine EU in der wir nicht dafür sorgen, dass der Rechtsstaat aufrechterhalten wird, kann ich mir auch nicht vorstellen", so Timmermans.