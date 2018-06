Amerikas wohl bekannteste Sex-Therapeutin: Ruth Westheimer. Quelle: Arne Dedert/dpa

Wer sehr alt werden will, der sollte nach Meinung der US-Sexualtherapeutin Ruth Westheimer jeden Abend ausgehen. "Mein Geheimnis ist, dass ich mich jeden Tag frage: Was kann ich heute Abend machen?", sagte Westheimer, die am Montag 90 Jahre alt wird. "Und dann rufe ich jemanden an und wir unternehmen etwas."



Westheimer wurde 1928 in der Nähe von Frankfurt geboren. In den 50er Jahren ging sie in die USA und wurde unter anderem mit einer Radio-Show als "Dr. Ruth" zur Kult-Sextherapeutin.