Für Sturmschäden am Haus, etwa durch umgestürzte Bäume oder vom Wind abgedeckte Dächer, kommt die Gebäudeversicherung auf. Sie zahlt nach Angaben des Bundes der Versicherten auch Folgeschäden, etwa wenn durch das vom Sturm beschädigte Dach oder kaputte Fenster Regen eindringt und Wände oder Fußböden beschädigt werden. Bei überfluteten Kellern ist eine sogenannte Elementarschadenversicherung nötig. Schäden am Hausrat, also etwa beschädigte Möbel, übernimmt meist die Hausratversicherung.



Werden die Schäden allerdings durch Überschwemmungen verursacht, ist auch hier ein zusätzlicher Schutz gegen Elementarschäden nötig, wie die Gothaer Versicherung angibt. Sturmschäden sind grundsätzlich ab Windstärke acht abgesichert, was einer Windgeschwindigkeit von mehr als 62 Kilometern pro Stunde entspricht, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft erklärt. "Burglind" sollte für deutlich schwerere Sturmböen sorgen: Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde.



Verbraucherschützer raten Betroffenen grundsätzlich in allen Fällen, so schnell wie möglich den Versicherer zu informieren und eine Schadensliste möglichst mit Fotos zu erstellen. Auch die Sturmstärke muss nachgewiesen werden, etwa durch die Windmessungen der Wetterämter oder Berichte aus der örtlichen Zeitung.

Bildquelle: dpa