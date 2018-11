Die Shopping-App "Wish" lockt mit Tiefpreisen.

Quelle: ZDF

Die Shopping-App "Wish" ist weltweit auf dem Vormarsch. Rund 300 Millionen Nutzer haben sie bereits installiert. Auch hierzulande setzen immer mehr Online-Shopper auf die krassen Tiefpreise, mit denen "Wish" die Kunden lockt. Was viele Nutzer nicht wissen: Wish verkauft nicht selbst, sondern fungiert nur als Vermittler. "Die eigentlichen Verkäufer sitzen häufig in China", sagt die Verbraucherzentrale NRW. Reklamationen seien deshalb schwierig. Kommen die Verkäufer nicht aus der EU, können zudem Steuern und Versand- sowie Zollgebühren den Gesamtbestellwert in die Höhe treiben. Zudem gebe es immer wieder Probleme nach dem Kauf, sagen Verbraucherschützer. Bemängelt würden Waren von schlechter Qualität sowie lange Lieferzeiten und nicht erhaltene Produkte.