Bergführer Benjamin Stern sieht das Projekt als "falsches Signal in der Klimawandelpolitik".

Quelle: ZDF

Bis 2100 könnte der Großteil der Alpengletscher abgeschmolzen sein. Deshalb müsse man jetzt handeln, findet der Tiroler Benjamin Stern. "Wir sind dafür, dass man die Gletscher beschützt und nicht baut. Das ist in unseren Augen ein falsches Signal in der Klimawandelpolitik", so Stern, der als Bergführer arbeitet und Mitglied im Alpinverein ist. Nicht nur Naturschützer sind gegen das Projekt. Eine Online-Petition haben bisher 150.000 Menschen unterschrieben.