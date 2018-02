Darin verweist Juri auf einen gemeinsamen Bekannten, der angebliche Kühnert ist skeptisch und fordert als Codewort das Lieblingsgetränk des gemeinsamen Bekannten - die Antwort: "Mio Mio Mate Ginger". Im "Bild"-Artikel hieß es: "Ein anonymer Informant spielt BILD brisante E-Mails zu. Angeblich verwickelt: Juso-Chef Kevin Kühnert (28), der jede Beteiligung bestreitet! Der Informant kontaktiert BILD erst per E-Mail, dann per Telefon. Er behauptet, "brisantes Material" zu haben. Bei einer Juso-Veranstaltung mit Kevin Kühnert sei er an E-Mails gelangt." Schon in dem Bericht weist der Juso-Sprecher alles zurück, so seien Kühnerts angebliche Absendermails mit der Endung "jusos.de" versehen gewesen, tatsächlich stehe dort aber "spd.de".