Ein bisschen Aufregung sicherlich. Im Bundestag wird es während einer Rede des SPD-Abgeordneten Helge Lindh so unruhig, dass Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau die Abgeordneten auffordert, "notwendige Gespräche bitte außerhalb zu führen".



AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch transportiert die "Bild"-Meldung via Zwischenfrage ins Plenum und will von Lindh wissen, ob das "irgendwelche Einflüsse" auf das habe, was der Abgeordnete da erzähle. Aber Lindh will sich nicht mit der "Bild"-Zeitung beschäftigen, sondern mit dem Familiennachzug. Als der wahre Urheber der Falschmeldung feststeht, ist die Erleichterung mit Händen zu greifen - mit applaudierenden. Zumindest habe es die Debatte erheitert, sagt Lindhs Nachfolgeredner Marcus Weinberg. Man solle halt nicht alles glauben, was so verbreitet werde über die Auflösung einer Gemeinschaft.