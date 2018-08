Rafael Nadal bei den US Open Quelle: usa today sports

Titelverteidiger Rafael Nadal (32) ist ohne Satzverlust in die dritte Runde der US Open eingezogen. Der Weltranglistenerste aus Spanien setzte sich gegen Vasek Pospisil aus Kanada 6:3, 6:4, 6:2 durch.



Am Freitag spielt der 17-malige Grand-Slam-Champion Nadal gegen den an Position 27 gesetzten Russen Karen Chatschanow um den Einzug ins Achtelfinale. Auf dem Weg zu seinem bislang letzten Turniersieg beim Masters in Toronto hatte Nadal Chatschanow im Halbfinale bezwungen. In den bisherigen vier Duellen gab er noch keinen Satz gegen den 22-Jährigen ab.