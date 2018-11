Sie kann es noch nicht fassen. Tochter Gönül Örs ringt am Telefon in Köln mit den Tränen: "Ich hatte fest mit einem Freispruch für meine Mutter gerechnet, weil ich ja weiß, sie ist unschuldig. Ich hatte an den Rechtsstaat in der Türkei geglaubt." Am Vortag der Verhandlung hatte sie noch mit ihrer Mutter sprechen dürfen, wie immer, einmal in der Woche zehn Minuten am Telefon. Da hatten sie alle noch die Hoffnung gehabt, sich bald wieder zu sehen.