Volkswagen plant ein neues Werk in der Türkei. Symbolbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Bau eines neuen VW-Werks in der Türkei nahe Izmir rückt näher. Volkswagen hat in der westtürkischen Provinz Manisa eine Tochtergesellschaft gegründet. Die Firma ist dort laut einem Konzernsprecher im Handelsregister eingetragen und mit einem Kapital von umgerechnet rund 164 Millionen US-Dollar ausgestattet worden.



Die dort geplanten Modelle wären der neue Passat, der bisher im Werk Emden gefertigt wurde, und der Skoda Superb. In den deutschen Werken sollen verstärkt E-Autos hergestellt werden.