Mitglied der Polizeieinheit «Guardia Civil» auf Mallorca. Archiv

Quelle: Tomeu Coll/dpa

Eine 59 Jahre alte Deutsche ist auf Mallorca Ermittlern zufolge von ihrem Lebensgefährten getötet worden. Der Mann habe die Frau mit einer Stichwaffe an der Brust und am Unterleib tödlich verletzt, teilten die Behörden der spanischen Insel mit. Bei dem Täter soll es sich um einen 59 Jahre alten Spanier handeln. Die Hintergründe sind noch unbekannt.



Nachbarn berichteten, die Deutsche habe seit sieben Jahren in dem Haus gelebt. Das Paar sei aber erst seit knapp zwei Monaten zusammengewesen.