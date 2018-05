David Poisson nach einem Rennen in Italien 2015. Quelle: Claudio Onorati/ANSA/dpa

Der französische Skirennfahrer David Poisson ist nach einem Trainingssturz in Kanada gestorben. Dies teilte der französische Skiverband FFS in Paris mit, ohne Einzelheiten von dem tödlichen Unfall im kanadischen Skiressort Nakiska bekannt zu geben.



Der 35 Jahre alte Poisson, Bronze-Gewinner bei der Ski-WM 2013, wollte sich dort auf die Weltcuprennen in Nordamerika vorbereiten. Poisson war Vater eines eineinhalbjährigen Sohnes; sein eigener Vater war erst vor 15 Tagen gestorben.