Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Archivbild Quelle: Presidential Press Service/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht die saudische Regierung für die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich. Der Befehl, Khashoggi zu töten, sei von den "höchsten Ebenen" der saudischen Regierung gekommen, schrieb Erdogan in einem Gastkommentar der "Washington Post".



Der Regierungskritiker Khashoggi war am 2. Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen. Nach türkischen Angaben ist der Journalist kurz nach Betreten des Konsulats erwürgt worden.