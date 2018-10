Erdogan will den Fall Khashoggi detailliert aufklären. Archivbild Quelle: Henning Kaiser/dpa

Drei Wochen nach dem mutmaßlichen Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul gibt der türkische Staatspräsident heute eine ausführliche Erklärung zu der Gewalttat ab. Dabei will Recep Tayyip Erdogan nach eigenen Worten "ins Detail gehen".



Khashoggi hatte das saudische Konsulat am 2. Oktober betreten, um Papiere abzuholen, und war nicht mehr herausgekommen. Nach Angaben Saudi-Arabiens soll es dort zu einer Schlägerei gekommen sein, bei der der Journalist getötet wurde.