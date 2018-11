Der mutmaßliche Täter und das Opfer gingen auf dieselbe Schule.

Mit mehr als 20 Messerstichen soll ein 15-Jähriger seine Mitschülerin Keira in Berlin getötet haben. In dem nicht öffentlichen Mordprozess am Landgericht soll heute das Urteil gesprochen werden. Der Tod der 14-Jährigen hatte bundesweit Fassungslosigkeit ausgelöst.



Der 15-Jährige ist wegen Mord aus Heimtücke, niederen Beweggründen und Mordlust angeklagt. Nach Gerichtsangaben hat die Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von neun Jahren und zehn Monaten für den deutschen Schüler gefordert.