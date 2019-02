Kerzen vor Beliner Grundschule.

Quelle: -/TNN/dpa

Nach dem Tod einer elfjährigen Grundschülerin will der Berliner Senat Mobbing-Vorwürfen nachgehen. Das sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung. Am Samstag war der Tod der Schülerin aus Reinickendorf bekanntgeworden.



Laut "Tagesspiegel" soll sie einen Suizidversuch unternommen haben und später an den Folgen gestorben sein. Als Hintergrund steht der Verdacht von Schul-Mobbing im Raum. Bislang gibt es weder eine offizielle Bestätigung für den Suizid, noch ist der Hintergrund geklärt.