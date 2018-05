Trauermarsch in Kandel. Quelle: Uli Deck/dpa

Rund 400 Menschen haben nach dem gewaltsamen Tod einer 15-Jährigen an einem Schweigemarsch durch das pfälzische Kandel teilgenommen. Vor dem Drogeriemarkt war das Mädchen am 27. Dezember mutmaßlich von ihrem Ex-Freund, einem jungen Flüchtling aus Afghanistan, attackiert und getötet worden.



Am Ende des Marsches sei es zu vereinzelten Auseinandersetzungen mit Teilnehmern einer Mahnwache gekommen, teilte die Polizei mit. Worum es dabei genau ging, war nicht bekannt.