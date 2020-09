Der Angeklagte verdeckt sein Gesicht.

Etwa ein Jahr nach dem Tod der sechsjährigen Leonie wurde ihr Stiefvater zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht Neubrandenburg sprach ihn des Mordes durch Unterlassen, der Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig. Leonie wurde am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung in Torgelow gefunden.



Eine Rechtsmedizinerin stellte fest, dass Leonie eine Vielzahl von Knochenbrüchen und anderen Verletzungen hatte. Auch den zweijährigen Bruder soll der 28-Jährige schwer misshandelt haben.