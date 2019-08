Tod eines Mannes in Nantes: Proteste sogar in Paris.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Aus Wut über den Tod eines jungen Mannes sind Demonstranten im französischen Nantes mit der Polizei aneinandergeraten. Steine flogen, Polizisten versprühten Tränengas.



Die Demonstranten hatten sich wegen des Todes eines 24-Jährigen versammelt. Die Leiche war im Fluss Loire gefunden worden. Der Mann galt seit einer Tanzparty am 21. Juni als vermisst. Um die Veranstaltung an der Loire zu beenden, war Polizei angerückt. Einige Menschen fielen ins Wasser. Die Behörden sind in Erklärungsnot.