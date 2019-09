Polizei ermittelt nach Tod eines Tauchers. Archivbild

Quelle: Silas Stein/dpa

Ein belgischer Taucher ist bei einem Unfall in einem See in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 39-Jährige am Samstagnachmittag mit zwei weiteren Männern einen Tauchgang im Kreidesee unternommen. In einer Tiefe von sieben bis zehn Metern habe er dann Probleme bekommen, hieß es weiter.



Die Begleiter brachten den Taucher an Land. Dort stellte eine Notärztin den Tod fest. Die Todesursache war nicht klar. Die Ermittlungen zu Ursachen des Unglücks dauern laut Polizei an.