Israelische Soldaten auf gepanzertem Fahrzeug.

Quelle: Ilia Yefimovich/dpa/Archivbild vom 27.03.2019

Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA befindet sich Israel in erhöhter Alarmbereitschaft. Das Skigebiet am Berg Hermon nahe der Grenze zu Syrien bleibe nach einer Lageeinschätzung geschlossen, schrieb die Armee auf Twitter.



Verteidigungsminister Naftali Bennett berief ein Treffen mit dem Generalstabschef der Armee und weiteren Sicherheitsvertretern ein. Laut Medienberichten erhöhte Israel die Alarmbereitschaft auch in seinen Auslandseinrichtungen.