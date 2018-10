Die Regierung in Riad hatte am Samstag erklärt, Khashoggi sei am 2. Oktober im Istanbuler Konsulat seines Landes bei einer "Schlägerei" getötet worden. Diese Darstellung stößt allerdings weltweit auf Skepsis - zumal Riad wochenlang versichert hatte, der Journalist habe das Konsulat wieder lebend verlassen. Am Dienstag versicherte die saudische Regierung, alle Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Das Königreich habe Maßnahmen ergriffen, um "die Wahrheit aufzudecken", hieß es in einer Erklärung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur SPA verbreitet wurde.