Ohne den Antrag eines Mitgliedstaats der Vereinten Nationen kann UN-Generalsekretär Antonio Guterres keine unabhängige Untersuchung zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi einleiten. Das erklärte Guterres in New York.



Kein Land habe bisher einen solchen Antrag gestellt. Auch vom UN-Sicherheitsrat und der Vollversammlung, die eine solche Untersuchung unter bestimmten Umständen fordern könnte, habe es bisher kein Gesuch gegeben. Khashoggi war im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden.