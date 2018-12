Am Dienstag teilte die Grenzschutzbehörde CBP mit, Beamte hätten 23 Gesundheitschecks bei Felipe und seinem Vater in den ersten Tagen nach deren Festnahme am 18. Dezember nahe El Paso protokolliert. Später kamen sie in eine Einrichtung im 145 Kilometer entfernten Alamogordo in New Mexico. Krankheitssymptome habe sein Junge erst am Morgen des 24. Dezember gezeigt, sagte der Vater. Am selben Tag starb Felipe.