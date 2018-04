Blumen für die Opfer. Quelle: Markus Scholz/dpa

Der Bahnhof Jungfernstieg ist ein Durchgangsort. Aber viele Menschen bleiben stehen, verharren schweigend im Getöse der ein- und ausfahrenden S-Bahnen. An der Stelle, an der am Donnerstag eine Mutter (34) und ihre einjährige Tochter - vor den Augen vieler Passanten - erstochen wurden.



Das Mädchen starb noch auf dem Bahnsteig, seine Mutter wenig später im Krankenhaus. Der Täter, Ex-Freund der Mutter und Vater des Kindes, sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird zweifacher Mord vorgeworfen.