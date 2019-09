Ein Mann raucht eine E-Zigarette.

Quelle: Robert F. Bukaty/AP/dpa

Nach zwei Todesfällen und über 200 Lungenerkrankungen im möglichen Zusammenhang mit E-Zigaretten in den USA gibt es scheinbar eine heiße Spur. Untersuchungen der Produkte hätten einen Stoff in den Fokus gerückt, der möglicherweise für die Beschwerden verantwortlich sei, berichtet die "Washington Post".



Bei dem Stoff, der bei verschiedenen Marken in mehreren der sogenannten Liquids - den verdampften Flüssigkeiten - vorkommt, handelt es sich demnach um ein Öl, das aus dem Vitamin E gewonnen wird.