Mitarbeiter haben Arbeit in Haldensleben wieder aufgenommen.

Quelle: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Die Arbeit im Paketzentrum in Haldensleben wurde nach einer rund 24 Stunden dauernden Schließung nach dem Tod von zwei Mitarbeitern wieder aufgenommen. 70 bis 100 Beschäftigte seien in der Nachtschicht zunächst mit vorbereitenden Tätigkeiten befasst, sagte ein Sprecher von Hermes. Von Donnerstag an werde dann der Stau bei den Paketsendungen in dem Zentrum aufgelöst.



Zwei Mitarbeiter waren binnen 24 Stunden im Dienst gestorben. Die ungewöhnliche Häufung führte zu einem Großeinsatz. Die Todesursache ist unklar.