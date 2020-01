Blumen und Kerzen am Unfallort.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Nachdem der Verursacher des tödlichen Unfalls in Südtirol ins Gefängnis verlegt worden ist, steht nun eine Anhörung zu seiner Untersuchungshaft an. Der Termin könnte laut Polizei in Bozen heute sein. Der 27-jährige Südtiroler hatte am Sonntag im Wintersportort Luttach bei einem Unfall sieben junge Deutsche tödlich verletzt.



Die Behörden stellten bei ihm fast zwei Promille Alkohol fest. Er kam direkt vom Krankenhaus in Haft. Sein Anwalt sagte, er rechne eher Mitte der Woche mit einer Vorführung beim Richter.