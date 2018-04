Der Täter soll vorsätzlich gehandelt haben. Quelle: Aaron Vincent Elkaim/The Canadian Press/dpa

Der mutmaßliche Todesfahrer von Toronto ist des zehnfachen Mordes und des versuchten Mordes in 13 weiteren Fällen angeklagt worden. Das bestätigte ein Gerichtssprecher. Andere Straftaten Alek Minassians seien nicht bekannt.



Minassian erschien Berichten zufolge in einer weißen Häftlingsuniform mit den Händen hinter dem Rücken im Saal, er zeigte wenig Emotionen. Minassian soll einen Lieferwagen in hoher Geschwindigkeit über Gehwege gesteuert und mehrere Fußgänger erfasst haben.