Medizinisches Personal versorgt Ebola-Patienten. Archiv

Quelle: Jerome Delay/ap/dpa

Der erste in der Millionenstadt Goma im Kongo identifizierte Ebola-Patient ist gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erwägt nun erneut die Ausrufung einer "Notlage von internationaler Tragweite". Der unabhängige Ausschuss berät dazu an diesem Mittwoch in Genf.



Rund 2.500 Menschen haben sich im Kongo seit Beginn des jüngsten Ausbruchs vor etwa einem Jahr infiziert, über 1.660 sind gestorben.