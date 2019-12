Schüsse auf US-Militärstützpunkt (Archiv).

Quelle: Tony Giberson/Pensacola News Journal/AP/dpa

US-Ermittler behandeln die tödlichen Schüsse eines saudischen Soldaten auf einem US-Militärstützpunkt in Florida inzwischen als Terrorangriff. Das teilte das FBI mit. Viele Fragen seien aber noch offen.



Der Schütze (21) hatte am Freitag auf der Militärbasis Pensacola in Florida drei Menschen getötet und weitere verletzt, bevor er von Einsatzkräften erschossen wurde. Es handelte sich um einen Angehörigen der saudischen Luftwaffe, der sich zur Ausbildung auf dem Stützpunkt befand.