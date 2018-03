Der 19-jährige Cruz hat die Tat gestanden. Archivbild Quelle: Mike Stocker/Pool South Florida Sun-Sentinel/AP/dpa

Dem Angreifer des Florida-Massakers an einer Schule droht die Hinrichtung. Die Staatsanwaltschaft teilte in einem bei Gericht eingereichten Dokument mit, dass sie die Höchststrafe für Nikolas Cruz anstrebt. Der 19-Jährige hatte am Valentinstag an seiner ehemaligen Schule 17 Menschen erschossen und 17 weitere verletzt.



Der Staatsanwalt des Verwaltungsbezirks Broward, Michael Satz, will nachweisen, dass es sich um eine "besonders abscheuliche, grauenhafte und grausame" Tat handelte.