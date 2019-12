Nach der tödlichen Attacke herrschte in der Stadt Trauer und Entsetzen. Am Sonntag gedachten etwa 100 bis 150 Feuerwehrleute am Tatort am zentralen Königsplatz ihrem getöteten Kollegen. "Sie wollten an der Stelle von ihm Abschied nehmen, wo er getötet wurde", sagte ein Sprecher. Kerzen wurden entzündet und Blumen niedergelegt. "Ich kannte ihn sehr gut", sagte der Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst wie auch seine Kollegen seien von der Tat emotional sehr angegriffen. Die Feuerwehr sei eine "total starke Gemeinschaft" mit einem sehr großen Zusammenhalt. Umso mehr seien jetzt alle betroffen.