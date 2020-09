Zerstörungen durch die Explosion einer Bäckerei. Archivbild

Quelle: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Nach einer verheerenden Explosion in einer Bäckerei im Gazastreifen ist die Zahl der Toten auf zwölf gestiegen. Laut Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet erlag ein 50-Jähriger seinen Verletzungen. Mehr als 50 weitere Menschen waren bei dem Unfall im Flüchtlingslager Nuseirat zum Teil schwer verletzt worden.



Laut Polizei waren Gasflaschen explodiert, daraufhin kam es zum Brand. Das Golfemirat Katar und die islamistische Hamas kündigten finanzielle Unterstützung für die Angehörigen der Opfer an.