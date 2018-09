Spurensicherung nach einem Fahrradunfall mit Lkw. Archivbild Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Nach den jüngsten tödlichen Unfällen zwischen Radfahrern und abbiegenden Lastwagen will die Bundesregierung schwächere Verkehrsteilnehmer besser schützen.



"Wir setzen uns deshalb auf internationaler Ebene für den verpflichtenden Einbau von Abbiege-Assistenzsystemen ein", sagte der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) der Funke Mediengruppe. Am Mittwoch war ein zehnjähriges Mädchen in Brandenburg auf ihrem Fahrrad von einem Kipper erfasst und getötet worden.